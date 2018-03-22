Жителя Владимирской области осудили за звонок о лжеминировании метро в Москве

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Киржачский районный суд Владимирской области вынес приговор местному жителю за ложное сообщение о готовящемся взрыве на станции метро "Измайловская" в Москве, говорится в сообщении суда.

Суд установил, что ночью в августе 2017 года мужчина, находясь в Киржаче, позвонил с мобильного телефона в дежурную часть ГУ МВД по Москве и сказал о якобы готовящемся взрыве в метро. Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении.

Он был признан виновным по статье УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.