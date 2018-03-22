Главные новости
В миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляВ РоссииВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИ
В России

В России предложили создать метеорологическую госкорпорацию

В Росгидромете считают, что метеослужбы могут приносить хороший доход и не существовать только за счет государства

В России предложили создать метеорологическую госкорпорацию
Во время пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню
Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) внесла в правительство России предложение об объединении российских метеослужб в единую госкорпорацию. Об этом заявил "Интерфаксу" глава Росгидромета Максим Яковенко.

"В рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений вы не можете перебросить деньги с одного учреждения на другое. Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать", - сказал Яковенко агентству в четверг.

Он отметил, что предложения по реформе российских гидрометеослужб ведомство уже направило в правительство РФ.

В Росгидромете надеются, что документ будет претворен жизнь после утверждения состава нового кабинета министров.

"Мы делали (документы - ИФ), все это есть. Правительство ознакомилось с этим, запускать будем в новом правительстве", - сказал руководитель Росгидромета.

В пресс-службе Росгидромета "Интерфаксу" пояснили, что речь идет о поправках в Стратегию деятельности в области гидрометеорологии до 2030 года, утвержденную распоряжением правительства РФ в сентябре 2010 года.

Яковенко отмечает, что метеорологические службы не должны существовать только за счет государства, и мировой опыт показывает, что работа метеорологов может приносить хороший доход.

"Моя позиция простая: не надо пресмыкаться и просить, надо зарабатывать. По этому пути пошел весь мир: самая суперэффективная в коммерческом отношении новозеландская служба - она первая акционировалась, она теперь ОАО со стопроцентным госучастием, которая зарабатывает очень приличные деньги. По такому же пути пошли англичане, они два года назад перешли из органов власти в акционерное общество опять же со стопроцентным госучастием. По такому же пути пытаются идти все остальные", - объяснил Яковенко.

Он напомнил, что Росгидромет управляет сложной структурой подведомственных учреждений - их у ведомства порядка 50 по всей стране. Во многих регионах их работа убыточна, однако в других их деятельность может приносить доход.

Создание госкорпорации или публичного акционерного общества с госучастием решило бы проблему перераспределения средств и ориентировало бы всю структуру на получение прибыли, добавил собеседник агентства.

Теги: Росгидромет
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В России предложили создать метеорологическую госкорпорациюВ России предложили создать метеорологическую госкорпорацию
В Росгидромете считают, что метеослужбы могут приносить хороший доход и не существовать только за счет государстваПодробнее
 Британский Совет объявил о прекращении деятельности в РФБританский Совет объявил о прекращении деятельности в РФ
Все запланированные мероприятия и программы отмененыПодробнее
 Володин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИ
Спикер Госдумы подчеркнул, что недопуск некоторых журналистов в парламент не противоречит правилам аккредитацииПодробнее
 В Москве задержали экс-депутата Госдумы Вадима ВаршавскогоВ Москве задержали экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского
Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей из банка "Петрокоммерц"Подробнее
Левин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональнымЛевин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональным
Председатель комитета Госдумы подчеркнул, что подобные действия противоречат задаче информирования обществаПодробнее
 Детский омбудсмен посетит место стрельбы в курганской школеДетский омбудсмен посетит место стрельбы в курганской школе
Анна Кузнецова также встретится с главой городаПодробнее
 "Дождь" приостановил работу с Госдумой после решения комиссии по этике"Дождь" приостановил работу с Госдумой после решения комиссии по этике
Телеканал настаивает на пересмотре решения комиссии и проведении расследования в отношении Леонида СлуцкогоПодробнее
 Под Саратовом задержаны подозреваемые в покушении на убийство сотрудников РосгвардииПод Саратовом задержаны подозреваемые в покушении на убийство сотрудников Росгвардии
Двое сотрудников МВД и Росгвардии госпитализированы с ранениямиПодробнее
 В МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем рейхеВ МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем рейхе
По словам Марии Захаровой, страшно вспоминать, что Борис Джонсон является представителем политического руководства ядерной державыПодробнее
 Губернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из Волоколамска
Андрею Воробьеву предложили вывезти их в детские лагеря в связи с выбросом газа на полигоне "Ядрово"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляВ РоссииВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИЭкономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%В РоссииЛевин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональнымВ миреПосольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извиниться

Сейм Латвии принял закон о переводе школ "нацменьшинств" на латышский язык

"Тебя никогда здесь не было": Поворот не туда

"Тебя никогда здесь не было": Поворот не тудаВ прокат вышел фильм, который критики называют современным "Таксистом" Подробнее

ФАС возбудила дело против национального регистратора доменных имен за высокие цены

В Швейцарии заподозрили коррупцию в поставках госкорпорацией RUAG вооружений в РФ

Для нейтрализации запахов на полигоне "Ядрово" установят аэрозольные пушки

Во Владимирской области начали проверку после жестокого избиения школьника

Тереза Мэй затронет тему "агрессивных действий" России на саммите ЕС

Памфилова пообещала обновление избирательных комиссий по итогам выборов

ЦИК в пятницу подведет итоги выборов президента РФ

ФАС возбудила дело против "Шереметьево" из-за дискриминации таксопарков

В России предложили создать метеорологическую госкорпорацию

В России предложили создать метеорологическую госкорпорациюВ Росгидромете считают, что метеослужбы могут приносить хороший доход и не существовать только за счет государства Подробнее

СБУ задержала Надежду Савченко

Беженец в Германии осужден пожизненно за изнасилование и убийство студентки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru