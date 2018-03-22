ФАС возбудила дело против национального регистратора доменных имен за высокие цены

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "Координационного центра национального домена сети Интернет" (КЦ) и Технического центра Интернет (ТЦИ) за установление монопольно высоких цен при регистрации доменных имен в зонах .RU или .РФ, говорится в сообщении регулятора.

"Недавно плата за регистрацию (и не только) своего сайта в национальном домене .RU или .РФ увеличилась почти в 2 раза, что ощутимым образом может сказаться не только на потребителях, но и на конкуренции в целом", - указано в сообщении ФАС.

Регулятор возбудил дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции по заявлению аккредитованных российских регистраторов доменных имен второго уровня в зонах .RU и .РФ о необоснованном завышении цены на услуги по предоставлению доступа к реестру национальных доменов верхнего уровня (регистрация доменных имен).

В 2017 году совет КЦ принял решение повысить стоимость услуг ТЦИ по обеспечению доступа к реестру доменных имен верхнего уровня .RU и .РФ почти в 2 раза. Ведомство проверит обоснованность повышения платы.

"Такие действия администратора могут негативным образом влиять как на конкуренцию среди самих регистраторов, так и служить следствием повышения цены для конечного потребителя", - предупредила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, слова которой приводятся в сообщении ведомства.

В пресс-службе КЦ отказались комментировать дело, так как еще не получали материалов от ФАС. "Координационный центр готов предоставить все необходимые документы и пояснения, которые запросит антимонопольное ведомство", - указали в пресс-службе КЦ.