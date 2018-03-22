Главные новости
В миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляВ РоссииВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИ
В России

Грузчик украл более 50 тысяч евро в Шереметьево

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали сотрудника аэропорта Шереметьево, подозреваемого в краже более 50 тысяч евро из груза, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть в аэропорту Шереметьево обратился представитель одного из московских коммерческих банков с просьбой принять меры к розыску недостачи части груза", - сказала Волк.

По ее словам, мужчина заявил, что на прошлой неделе осуществлялась перевозка крупной партии денег в размере около 5 млн евро через аэропорт Шереметьево в Казахстан. По прибытии самолета в пункт назначения получатель груза обнаружил недостачу денежных средств в размере 56,5 тыс. евро. "Полицейские задержали 28-летнего жителя Московской области, работающего грузчиком в аэропорту. Он не стал отрицать своей вины и признался в содеянном", - рассказал Волк.

Кроме того, по информации представителя ведомства, в ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружены денежные средства в размере 10 тыс. евро. Остальная часть похищенного обнаружена по месту его жительства.

"Из пояснения задержанного следует, что осуществляя погрузку на борт денежных средств, он разрезал ножом упаковку и похитил несколько пачек купюр в надежде на то, что недостача окажется никем не замеченной" - отметила Волк.

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги: Шереметьево
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Адвокат Захарченко заявил об отсутствии следов ДНК полковника на изъятых 8 млрд руб.Адвокат Захарченко заявил об отсутствии следов ДНК полковника на изъятых 8 млрд руб.
По мнению юриста, экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД демонизируют в СМИ ради изъятия денежных средствПодробнее
 В России предложили создать метеорологическую госкорпорациюВ России предложили создать метеорологическую госкорпорацию
В Росгидромете считают, что метеослужбы могут приносить хороший доход и не существовать только за счет государстваПодробнее
 Британский совет объявил о прекращении деятельности в РФБританский совет объявил о прекращении деятельности в РФ
Все запланированные мероприятия и программы отмененыПодробнее
 Володин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИ
Спикер Госдумы подчеркнул, что недопуск некоторых журналистов в парламент не противоречит правилам аккредитацииПодробнее
В Москве задержали экс-депутата Госдумы Вадима ВаршавскогоВ Москве задержали экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского
Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей из банка "Петрокоммерц"Подробнее
 Левин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональнымЛевин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональным
Председатель комитета Госдумы подчеркнул, что подобные действия противоречат задаче информирования обществаПодробнее
 Детский омбудсмен посетит место стрельбы в курганской школеДетский омбудсмен посетит место стрельбы в курганской школе
Анна Кузнецова также встретится с главой городаПодробнее
 "Дождь" приостановил работу с Госдумой после решения комиссии по этике"Дождь" приостановил работу с Госдумой после решения комиссии по этике
Телеканал настаивает на пересмотре решения комиссии и проведении расследования в отношении Леонида СлуцкогоПодробнее
 Под Саратовом задержаны подозреваемые в покушении на убийство сотрудников РосгвардииПод Саратовом задержаны подозреваемые в покушении на убийство сотрудников Росгвардии
Двое сотрудников МВД и Росгвардии госпитализированы с ранениямиПодробнее
 В МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем рейхеВ МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем рейхе
По словам Марии Захаровой, страшно вспоминать, что Борис Джонсон является представителем политического руководства ядерной державыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляВ РоссииВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИЭкономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%В РоссииЛевин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональнымВ миреПосольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извиниться

У детей из Волоколамска не нашли следов сильной тинтоксикации

Детский омбудсмен обвинила курганскую школу в инциденте со стрельбой семиклассницы по детям

Путин обсудил с Совбезом РФ "недружественную политику Великобритании"

Власти Подмосковья намерены ужесточить требования к мусорным полигонам

Второй расследовавший отравление Скрипаля полицейский попал в больницу

Спрос на финансовые данные в 2017 году достиг рекорда

При этом доли Bloomberg и Reuters как поставщиков такой информации упали Подробнее

При столкновении трех фур в Самарской области погиб один из водителей

В СБ РФ не подтвердили подготовку встречи Патрушева и советника Трампа по нацбезопасности

Налоговые органы предъявили НМТП претензии на 9,6 млрд руб

В Волоколамске к медикам обратились уже полторы сотни детей

В Москве собрались провести пикет против сексуальных домогательств

Порошенко в связи с "делом Савченко" заявил о разоблаченной спецоперации РФ

Порошенко в связи с "делом Савченко" заявил о разоблаченной спецоперации РФПо его словам, целью российской спецоперации было "посеять хаос" Подробнее

Адвокат Захарченко заявил об отсутствии следов ДНК полковника на изъятых 8 млрд руб.

Адвокат Захарченко заявил об отсутствии следов ДНК полковника на изъятых 8 млрд руб.По мнению юриста, экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД демонизируют в СМИ ради изъятия денежных средств Подробнее

Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Тюмени

Лучшим из россиян с седьмым результатом стал Цветков Подробнее

Грузчик украл более 50 тысяч евро в Шереметьево

Волоколамским детям начали выдавать путевки в лагеря

Сейм Латвии принял закон о переводе школ "нацменьшинств" на латышский язык

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru