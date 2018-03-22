При столкновении трех фур в Самарской области погиб один из водителей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Водитель фуры погиб в результате ДТП с участием трех грузовых машин на федеральной трассе М-5 "Урал" в Самарской области в четверг, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Дорожная авария произошла в 16:10 на 869-м километре трассы неподалеку от Сызрани.

"По версии полицейских, прицеп одного из грузовиков, направляющегося со стороны Москвы в Самару, отсоединился, выехал на встречную полосу и столкнулся на ней с двумя фурами", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор" уточняет, что на участке, где произошло ДТП, "неудовлетворительные дорожные условия отсутствовали".

По данным сервиса "Яндекс.Карты", движение по трассе в месте аварии затруднено, в сторону Самары образовалась пробка в несколько километров.