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В Шуе девочке на голову упал кирпич со здания школы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следователи проводят доследственную проверку по информации о школьнице, пострадавшей от падения кирпича в городе Шуе Ивановской области, сообщает в четверг управление СКР по региону.

"По имеющейся информации, при входе ученицы третьего класса в школу №4 Шуи ей на голову упал фрагмент кирпичной кладки здания образовательного учреждения. Девочка с травмами госпитализирована", - говорится в сообщении ведомства.

Местные СМИ ранее сообщили, что кусок кирпича упал на девочку, когда она входила в здание школы, в результате чего она попала в больницу с сотрясением мозга.

В СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: Ивановская область, Шуя
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