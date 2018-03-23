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Минобороны за год сэкономило 20 млрд рублей благодаря установке счетчиков

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Установка во всех воинских частях приборов учета воды, газа и электроэнергии позволила министерству обороны РФ сэкономить за год 20 млрд рублей, сообщил заместитель министра обороны, генерал Дмитрий Булгаков в интервью "Российской газете"..

"Мы сегодня ни одной ресурсно-снабжающей организации не должны ни копейки. Везде прямые контракты", - добавил замминистра обороны РФ.

В беседе с изданием он также отметил, что у него "открыт сайт, на который ежедневно со всей России сбрасывают обращения - от солдата до родителей призывников".

"На все (обращения - ИФ) отвечаю. И не просто отвечаю, когда обстоятельства требуют срочной проверки "сигнала", отправляю в воинскую часть или учреждение специальную комиссию. Вопросы бывают самые разные, в том числе по жилищно-коммунальному хозяйству", - приводит "Российская газета" слова Булгакова.

Теги: Минобороны
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