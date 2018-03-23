Шторм остановил работу переправы в Крым

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Движение паромов в Керченском проливе между Крымом и Кубанью временно остановилось в пятницу утром из-за сильного ветра, сообщила компания-оператор переправы "Морская дирекция".

"Шторм. Керченская паромная переправа закрыта", - информирует компания.

Ранее оператор сообщал, что в пятницу ожидается ухудшение метеоусловий - увеличение скорости ветра до 17-20 метров в секунду. Крымское управление МЧС в четверг объявило экстренное предупреждение из-за непогоды: в регионе возможны сильные ливни и шквалы.

Паромная переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") и аэропорт "Симферополь" являются основными транспортными артериями между полуостровом и материковой частью России. Паромы перевозят через пролив пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.