Новосибирские ученые разработали антираковый вирус на основе вакцины от оспы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ, Новосибирск) провели доклинические испытания вируса, сконструированного для борьбы с раковыми клетками, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель института, академик РАН Валентин Власов.

"На сегодняшний день, наверное, это наиболее перспективное средство для лечения рака, наиболее естественное и правильное. Вирус нападает на раковые клетки и их убивает. У нас используется проверенный и безопасный вирус осповакцины", - сказал Власов.

"Доклинические испытания пройдены, результаты на животных хорошие", - добавил академик.

По его словам, аналогичная работа ведется в Институте молекулярной биологии (Москва), но на основе другого вируса.

Власов не исключил, что испытания онколитического вируса могут провести в ускоренном порядке.

По его словам, разработка ИХБФМ может использоваться против нескольких видов рака, в том числе рака молочной железы. "Можно регулировать, на какие клетки вирус нападает", - отметил академик.