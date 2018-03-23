Госдума уточнила наказания водителям за нетрезвое вождение

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон, уточняющий, что ответственность водителей за вождение в пьяном виде наступает не только при наличии этилового спирта в концентрации 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха, но и при концентрации 0,3 и более грамма спирта на один литр крови.

"Когда водителя не могут "продуть", потому что он или пьян в стельку, или ранен, у него могут взять только кровь. МВД сейчас наблюдает такую картину: когда находят алкоголь в крови водителя, то врач не пишет, что водитель находится в состоянии опьянения, так как Минздрав ему это запрещает, ссылаясь на отсутствие в законодательстве норматива по крови", - сказал ранее "Интерфаксу" первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Лысаков также отметил, что "это абсолютное лукавство со стороны Минздрава, который просто не хочет провести техническую работу".

Сегодня статья 12.8 КоАП предусматривает, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, взимается в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Аналогичное административное наказание предусмотрено и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.