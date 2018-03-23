Глава Минкомсвязи объяснил идею присвоения юридического статуса электронной почте

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Присвоение юридического статуса электронной почте в России, обсуждаемое в правительстве РФ, позволит значительно облегчить все бюрократические процедуры, сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"Этот вопрос (придания юридического статуса электронной почте - ИФ) возник на одном из совещаний у председателя правительства при обсуждении вопросов снятия различных административных барьеров для бизнеса. Речь идет об официальной государственной системе, а не о e-mail в привычном понимании", - пояснил Никифоров.

Он отметил, что для этого должна быть юридически значимая сертификация, проведение необходимых процедур, гарантии сохранности информации.

"Когда гражданин РФ приходит и регистрирует компанию, одно из первых условий, которое нужно выполнить, - наличие юридического адреса. (...) Регистрацию компаний после появления юрстатуса у электронной почты, с учетом еще и биометрики, станет легкой и простой процедурой, можно будет делать дома на диване", - сказал министр.

По его словам, создание такой системы фактически отменит понятие юридического адреса.

"Почта России" в рамках нового закона о почтовой связи предлагает так называемую конструкцию государственной электронной почтовой системы, когда юридически значимый адрес присваивается физическому или юридическому лицу и обеспечивает канал для официальной коммуникации. Ведение такой нормы позволит избавиться от понятия юридический адрес. Он используется по сути для того, чтобы от надзорных структур получать официальные уведомления", - сказал Никифоров.

"В ряде регионов уже прошел пилотный проект, когда таким образом жителям рассылались уведомления о штрафах и так далее. Жители сами отказались от бумажных писем", - сообщил министр, добавив, что сегодня на портале госуслуг зарегистрировано 65 млн человек.