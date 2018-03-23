Сибирские ученые разработали наносорбент для защиты от химоружия

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ученые Института проблем химико-энергетических технологий (ИПХЭТ, Бийск) разработали дегазационные комплекты для дегазации поверхностей, загрязненных токсическими химическими соединениями, относящимися к химическому оружию. Об этом говорится в материалах к общему собранию Сибирского отделения РАН.

Комплекты разработаны на основе нанопорошков оксидов металлов с сорбционными свойствами, достаточными для дегазации поверхностей объектов.

Изготовлена партия опытных образцов, испытания показали, что эффективность очистки с использованием разработанного опытного образца дегазационного комплекта составляет 99% при максимальном загрязнении 6 г на кв. метр.

Комплекты предназначены для дегазации различных материальных объектов, в том числе объектов криминалистических исследований, технических средств, мобильных робототехнических комплексов, используемых при проведении мероприятий по противодействию химическому терроризму в ходе расследования чрезвычайных происшествий, связанных с использованием особо опасных химических веществ.