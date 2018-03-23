Росавиация сообщила о проблемах с поддержанием летной годности иностранных самолетов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Росавиация отмечает проблемы с поддержанием летной годности самолетов иностранного производства в РФ из-за отсутствия четкой нормативной базы.

"В апреле 2017 г. проведена встреча с лизингодателями и крупнейшими финансовыми структурами (Сбербанк, ВТБ и др.) по вопросу перевода воздушных судов иностранного производства в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ. В то же время ввиду отсутствия четкой нормативной базы, регламентирующей поддержание летной годности воздушных судов иностранного производства в РФ, Росавиацией при проведении проверок эксплуатантов выявляются грубейшие нарушения требований эксплуатации воздушных судов, в том числе в части фальсификации записей в производственной документации по выполнению технического обслуживания", - говорится в постановлении заседания коллегии Росавиации, опубликованной на сайте ведомства.

Также Росавиация указала на проблемы с надежностью комплектующих изделий воздушных судов, "неотлаженной системой восстановления отказавших деталей и агрегатов, несбалансированным ценообразованием на запчасти, материалы и комплектующие изделия".

"Вместе с тем должных мер по исправлению ситуации авиационной промышленностью не предпринимается", - говорится в постановлении.