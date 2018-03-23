В Туле обрушилась кровля многоквартирного дома

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Туле в многоквартирном доме обрушилась часть кровли из-за большого скопления снега, предварительно пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в экстренных службах региона.

"Происшествие произошло в пятиэтажном доме на улице Рихарда Зорге в Пролетарском районе. Квартиры в результате обрушения кровли не пострадали", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники городской службы спасения, администрации города и управляющей компании, обслуживающей дом.

Как сообщили агентству в администрации Пролетарского округа, причиной обрушения стало большое скопление снега на крыше. В результате обрушения кровля упала на железобетонные перекрытия между крышей и квартирами на верхнем этаже дома.

"Пострадавших нет. По распоряжению главы города выделены средства на ликвидацию последствий происшествия. Уже к вечеру будет сделано перекрытие, чтобы избежать протекания в квартиры. Все работы планируется выполнить в течение пяти дней", - отметил представитель райадминистрации.

Как сообщила пресс-служба администрации города, из-за ситуации с обрушением части кровли в жилом доме по поручению главы городской администрации Евгения Авилова состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"В 11:10 произошла просадка кровли со смещением в доме №15/2 по улице Рихарда Зорге в Пролетарском территориальном округе. Просадка кровли произошла над одним из подъездов. Многоквартирный дом находится в управлении УК "РЭМС", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время на месте работают сотрудники городской службы спасения и управляющей компании. Они расчищают кровлю от снега, разбирают обрушившуюся часть кровли. В настоящий момент нарушений в работе систем жизнеобеспечения в данном доме не зафиксировано.

На заседании комиссии принято решение до конца дня расчистить кровлю и накрыть участок армированной пленкой во избежание протекания, а также предоставить в администрацию города график проведения работ по восстановлению кровли.

Кроме того, из резервного фонда администрации города будут выделены средства на проведение ремонта кровли после предоставления сметы.

Жилой дом был построен в 1978 году.