Подмосковный суд вынес приговоры участникам банды черных риелторов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Мособлсуд вынес обвинительный приговор пятерым участникам так называемой банды черных риелторов, которые мошенническим путем отбирали квартиры у пенсионеров.

"Все подсудимые были признаны виновными и приговорены к реальному наказанию, а также штрафу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

По ее словам, организатору преступной группы Ольге Фадеевой было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, Виктору Васильеву - семь лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, Даниилу Демидову - 18 лет заключения со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Георгию Месхия - к 4,5 годам лишения свободы, со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Еще одна фигурантка дела Елена Блинова получила 5,5 лет заключения со штрафом в 400 тысяч рублей. Также она лишена права нотариальной деятельности на срок три года.

Месхия и Блинова были взяты под стражу в зале суда. Отбывать наказание все подсудимые будут в колонии общего режима.

Как установлено следствием и судом, Фадеева занималась уходом за одинокими и престарелыми гражданами. Весной 2012 года она решила создать ОПГ, ее участники подыскивали квартиры, владельцами которых были одинокие пожилые люди, и насильственными способами вынуждали владельцев квартир переоформить право собственности на них.

В зависимости от ситуации квартиры реализовывались добросовестным покупателям или переоформлялись на соучастников. Подсудимые использовали чужие паспорта, утерянные владельцами, или использовали поддельные.