Около 150 человек эвакуировали из детской больницы в Краснодаре из-за пожара

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Возгорание в одном из зданий краевой детской клинической больницы в Краснодаре стало причиной эвакуации около 150 детей и медперсонала, сообщили в субботу агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС России по краю.

"Возгорание произошло в 20:18 мск на лестничной площадке одного из зданий комплекса детской краевой больницы в Краснодаре. Горели б/у вещи. Пожар ликвидирован в 20:35 мск", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.