Зюганов прокомментировал сбритые усы Грудинина и размер головы Жириновского

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в опубликованном в воскресенье интервью "Комсомольской правде" признался, что отговаривал экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина сбривать усы.

"У тебя голоса же умыкнули. Поэтому спокойно можно оставлять усы", - пересказал Зюганов свои аргументы. "Нет, говорит, дал я слово публично, голоса не уберегли - тоже наша вина. Поэтому сбрил", - подытожил он, назвав безусого Грудинина настоящим, интересным и симпатичным мужчиной.

Зюганов также пояснил, что сам он усов никогда не носил, потому что в армии они мешали бы надевать противогаз. По этой же причине он в те годы стригся "ежиком". "Но, тем не менее, у меня голова на три размера больше, чем у Жириновского. А это главное", - подытожил глава КПРФ.

Накануне Грудинин опубликовал ролик о том, как он сбривает усы, исполняя обещание, данное видеоблогеру Юрию Дудю. Перед выборами президента РФ они поспорили о том, сможет ли кандидат от КПРФ набрать 15% голосов. В случае проигрыша Грудинин должен был избавиться от усов, а Дудь - побриться налысо.