Закрылась ледовая переправа из Приамурья в Китай

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по контролю за состоянием международных ледовых переправ в Амурской области приняла решение о закрытии международной переправы Поярково (Россия) - Сюнькэ (Китай) через реку Амур.

"В Михайловском районе на реке Амур прекратила свою работу международная грузопассажирская ледовая переправа сообщением Поярково - Сюнькэ", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В настоящее время в Приамурье допущены к эксплуатации одно место массового выхода на лед на Бурейском водохранилище и восемь ледовых переправ.

Как сообщалось, ледовая переправа Поярково - Сюнкэ была допущена к эксплуатации 11 января текущего года, когда по результатам промеров наименьшая толщина льда составила 65 см.