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Больше 150 самолетов и вертолетов приняли участие в учениях по тушению лесных пожаров

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Масштабные межведомственные учения по тушению лесных пожаров и ликвидации последствий паводка начались в России, задействована авиация МЧС, Министерства обороны и Росгвардии, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС.

"В ходе масштабного командно-штабного учения, в которых принимают участие сразу три ведомства - МЧС, Минобороны и Росгвардии - органы управления и авиация готовятся к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и предстоящего пожароопасного периода 2018 года", - сказал представитель МЧС.

По его словам, всего в учениях условно задействованы около 40 самолетов и более 120 вертолётов, в том числе от МЧС России 19 самолетов и около 55 вертолетов. Все воздушные суда оснащены водосливными устройствами.

"В ходе маневров отрабатываются навыки должностных лиц органов управления и сил авиации при организации реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, а также отрабатываются вопросы взаимодействия, обмена информации и проверки готовности органов управления и оперативных групп", - сказали в пресс-службе.

Тушение лесных пожаров с использованием авиации - наиболее эффективный способ справиться с огнем и не допустить его распространения на жилые дома и социальные объекты. Во время весеннего паводка авиационная группировка позволяет провести мониторинг и оценить обстановку в зоне паводка.

В пятницу глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от подчиненных подготовить авиацию министерства для борьбы с лесными пожарами. В рамках подготовки к пожароопасному периоду на территории России МЧС совместно с другими министерствами, ведомствами и службами сформировало авиационную группировку, в состав которой вошли более 420 воздушных судов - свыше 170 самолетов и 245 вертолетов.

Теги: МЧС, Минобороны
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