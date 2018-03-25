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Часть кварталов Якутска осталась без света

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Часть кварталов Якутска, заречной группы улусов и Горного района остались без электричества из-за аварийного отключения на ГРЭС-2, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

Вследствие отключения электроснабжения произошла остановка насосов на водоузлах в некоторых городских кварталах, идет восстановление.

В свою очередь, ПАО "Якутскэнерго" сообщает, что идет восстановление энергоснабжения города Якутска и улусов Центрального энергорайона, ограниченное из-за остановки части генерирующего оборудования ЯГРЭС-2 вследствие падения давления газа.

"Падение давления газа вызвало остановку компрессора, что повлекло защитное отключение газотурбинных установок № 2, 3 и 4 на ЯГРЭС-2. Энергетики ЯГРЭС произвели запуск дополнительных газотурбинных установок в целях компенсации выбывших мощностей. В настоящее время на ЯГРЭС-1 в работе ГТЭ-45-3 ст. №3, 4, 5 и 6. Готовятся к запуску ГТУ-7 и 1. Ведется переключение линий. В улусах развернуты дизельные электростанции", - говорится в сообщении.

ГИБДД сообщает, что сотрудники Госавтоинспекции осуществляют ручное регулирование движением на перекрестках с наиболее интенсивным движением автотранспорта.

Теги: Якутск
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