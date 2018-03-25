Информация о бесхозных сумках в ТЦ Казани не подтвердилась

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Полиция завершила проверку двух торговых центров Казани, которые были эвакуированы из-за анонимного звонка в полицию мужчины, сообщившего о бесхозных сумках обнаруженных в торговых центрах, сообщили "Интерфаксу" в МВД Татарстана.
"Проверка завершена, бесхозные сумки, о которых сообщал звонивший мужчина, не обнаружены", - сказал собеседник агентства.
Он же уточнил, что торговые центры возобновили свою работу в штатном режиме.
Личность звонившего также установлена. Мужчина доставлен в отдел полиции. Выясняются обстоятельства и причины, побудившие его совершить данный поступок.
Ранее сообщалось, что из-за анонимного звонка мужчины в полицию была проведена срочная эвакуация персонала и посетителей двух торговых центров Казани - "Тандем" и "Кольцо". Они были обследованы сотрудниками полиции и кинологами с собаками.