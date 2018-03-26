Пожарный пропал без вести при тушении жилого дома на Ямале

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сотрудник противопожарной службы пропал в ходе ликвидации пожара в жилом деревянном доме в поселке Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пожарной части по охране поселка.

"При обрушении кровли пропал пожарный, сейчас ведутся его поиски", - сказал сотрудник пожарной части.

По данному факту следственное управление СКР по региону проводит проверку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник сгорел жилой 16-квартирный деревянный двухэтажный дом в поселке Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе. По состоянию на 08:00 (06:00 по Москве) открытое горение в жилом доме было ликвидировано.

Из горящего здания было эвакуировано 46 человек, в том числе восемь детей. Все они размещены у родственников или знакомых.

В понедельник в администрации поселка состоится заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, где будет решаться вопрос по обеспечению людей жильем.