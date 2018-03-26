Полиция изъяла в московской квартире и на даче оружие с боеприпасами и взрывчатку

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих москвичей, подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.

"В результате проведения обысков в квартире и на даче у подозреваемых было изъято более двадцати единиц огнестрельного оружия, тротил и более десяти тысяч единиц боеприпасов. Все изъятые предметы направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что подозреваемые - двое москвичей в возрасте 49 и 50 лет. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, со второго взята подписка о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, сбыте, передаче, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств (статьи 222 и 222.1 УК РФ).