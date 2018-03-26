Режим ЧС введен в алтайском городе-курорте Белокуриха

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в городе-курорте Белокуриха Алтайского края, где подтоплены жилые дома и приусадебные участки, сообщает в понедельник пресс-центр АО "Курорт Белокуриха".

"Режим чрезвычайной ситуации введен в Белокурихе 26 марта", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "в настоящий момент в зону подтопления попало 38 частных домовладений, 50 приусадебных участков, владельцами которых являются 163 человека".

"Однако основная наша цель - защитить от паводковых вод радоновые скважины и линии электропередачи, чтобы здравницы могли работать без сбоев", - подчеркивается в сообщении.

По данным компании, пока санатории работают в обычном режиме. По запросу администрации города учреждениями предоставляется техника и люди для борьбы с паводком, а также оказывается гуманитарная помощь пострадавшим.

Отмечается, что это крупнейший паводок на территории курорта с 2008 года. Он был спровоцирован продолжительными дождями и вскрытием крупных ручьев.

В ликвидации последствий задействовано 128 человек.

Как сообщалось, в Алтайском крае из-за резкого снеготаяния, потепления и обильных дождей и снегопадов оказались подтопленными 664 приусадебных участка и 223 жилых дома с населением 838 человек. Проведена эвакуация 468 человек, 36 из них находятся в пунктах временного размещения.

Белокуриха является известным российским городом-курортом на радоновых водах.