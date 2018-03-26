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ВС РФ отменил решения судов против снявшего средства вкладчика

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отменил решения судов и вернул на новое рассмотрение дело вкладчика, снявшего средства со счета незадолго до отзыва лицензии у банка.

11 февраля 2016 года Рашит Сайфутдинов получил в кассе банка "Унифин" $40 тыс., 25 тыс. евро и 2,55 млн рублей. Центробанк РФ отозвал лицензию у банка 15 февраля. После того, как против банка возбудили дело о банкротстве, его конкурсный управляющий (Агентство по страхованию вкладов, АСВ) оспорил в суде выдачу средств вкладчику, посчитав, что он получил предпочтительное удовлетворение своих требований перед другими кредиторами.

Суды всех трех инстанций поддержали АСВ, указав, что на дату совершения сделки (11 февраля 2016 года) у должника имелась картотека неисполненных в срок распоряжений других клиентов банка в связи с недостаточностью средств. Тогда Сайфутдинов обратился с жалобой в Верховный суд, указав, что выводы судов о предпочтении сделаны при неправильном применении закона о банкротстве.

По его словам, перевод средств был осуществлен по поручению от 26 января 2016 года, а 11 февраля 2016 года произошла лишь выдача заранее подготовленных средств. В суде выяснилось, что АСВ оспаривает только выдачу средств из кассы, но не проведение операции по счету.

Кроме того, в картотеке неисполненных платежных поручений были требования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что исключает предпочтение при совершении оспариваемой сделки, поскольку требования Сайфутдинова основаны на договоре банковского вклада и относятся к требованиям кредиторов первой очереди, указал заявитель. Его представитель также отметила, что в ходе разбирательства не было доказано, что вкладчик был осведомлен о финансовых проблемах банка, а деньги понадобились ему на покупку квартиры.

В суде представители АСВ заявили, что в предбанкротный период спорной можно считать операцию до досрочному закрытию вклада и снятию более 1 млн рублей.

В итоге ВС РФ отменил решения судов и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В начале февраля газета "Коммерсантъ" сообщила, что АСВ начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства. Добросовестность граждан роли не играет - для суда бывает достаточно факта наличия в банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада. По данным издания, в рамках банкротства Военно-промышленного банка АСВ подало более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок банка, из них около 50 требований заявлено к вкладчикам-физлицам. АСВ сообщило о 39 исках. Они поданы спустя год и более после снятия гражданами средств.

По данным АСВ, в 160 из 195 банков, признанных банкротами в 2015-2017 годах, выявлены сделки с предпочтением, в том числе в 128 организациях они были совершены в интересах физических лиц. В ходе проверки ПАО "Татфондбанк" и ПАО "ИнтехБанк" АСВ выявило значительное количество сомнительных операций по снятию физическими лицами средств со своих счетов (вкладов), имеющих признаки предпочтительного удовлетворения требований кредитора в ущерб другим. В общей сложности массовые схемные операции проводились в более чем 150 кассах банков, в них участвовали сотни физических лиц и были задействованы более тысячи их лицевых счетов, сообщило АСВ в начале февраля.

Сейчас подано огромное число таких исков, и сам факт принятия этого дела к рассмотрению свидетельствует, что практика рассмотрения таких споров будет изменена, считает партнер юридической фирмы "ЮСТ" Александр Боломатов. Это решение будет иметь большое значение для практики и может сформировать правовую позицию по этому вопросу, считает партнер юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антон Бабенко. Если ВС РФ оставит в силе решения нижестоящих судов, это создаст дополнительные риски для клиентов проблемных банков: деньги, полученные при наличии у банка финансовых проблем, могут истребовать обратно, поясняет он.

Теги: ВУС РФ, АСВ
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