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В МВД заявили о стремлении упростить получение российского гражданства

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - МВД намерено упростить процесс получения гражданства РФ, заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой.

"Мы двумя руками за прибытие на территорию страны высококлассных специалистов и студентов, граждан иностранных государств, которые отучились в наших учебных заведениях и хотят максимально оперативно получать гражданство", - сказал Горовой на заседании Общественного совета при МВД в понедельник.

Он отметил, что министерство нацелено на создание максимально комфортных условий для иностранцев, приезжающих в страну надолго или навсегда.

Вместе с тем, по его словам, МВД занимается вопросом регулирования трудовой миграции на территории страны. "Мы работали и будем плотно работать с министерством труда, с органами власти субъектов РФ с целью оценки давления на местный рынок труда иностранных граждан", - сказал замминистра.

Теги: МВД России
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