Mercedes-Benz второй раз за неделю отозвал машины в РФ из-за подушки безопасности

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российское подразделение Mercedes-Benz - ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в РФ 4 419 автомобилей Mercedes-Benz С-/GLC-класса, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Речь идет о машинах, проданных с 2013 по 2017 гг. Причиной отзыва является "возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда".

"Мерседес-Бенц РУС" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проверки. При необходимости, в автомобилях будет доработка рулевой колонки. Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

На прошлой неделе российское подразделение Mercedes-Benz объявило об отзыве в РФ более 12 тыс. машин марок Mercedes-Benz С-/Е-класса и GL. Причина отзыва была та же - вероятность срабатывания подушки безопасности из-за электростатического разряда.