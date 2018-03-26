В центре Грозного загорелся многоэтажный жилой дом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В центре Грозного на проспекте Ахмата Кадырова загорелось чердачное помещение 12-этажного жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС России по Чеченской республике.

Пожару присвоен второй уровень, тушением в настоящее время занимаются 12 пожарных расчетов. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

В настоящее время принимаются меры для того, чтобы пожар не распространился на жилые этажи, а также не перекинулся на другие здания.

Судя по видео очевидцев, крыша здания полностью охвачена огнем.