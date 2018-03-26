В жилом доме в центре Ростова-на-Дону начался пожар

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В четырехэтажном жилом доме в центре Ростова-на-Дону начался пожар, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области

"Сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома на улице Социалистическая, 128 поступило в 19:47 по московскому времени. В настоящее время на месте работают 52 человека и 13 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, около 20 жильцов дома эвакуировано.