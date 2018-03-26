Главные новости
В РоссииСотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в КемеровеВ миреСША выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в СиэтлеВ РоссииПожар в Кемерове: что известно на данный момент
В России

В жилом доме в центре Ростова-на-Дону начался пожар

Есть обновление от 22:02

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В четырехэтажном жилом доме в центре Ростова-на-Дону начался пожар, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области

"Сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома на улице Социалистическая, 128 поступило в 19:47 по московскому времени. В настоящее время на месте работают 52 человека и 13 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, около 20 жильцов дома эвакуировано.

Теги: Ростов-на-Дону
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В центре Грозного загорелся многоэтажный жилой домВ центре Грозного загорелся многоэтажный жилой дом
Крыша здания полностью охвачена огнемПодробнее
 В Кемерове снесут здание сгоревшего торгового центраВ Кемерове снесут здание сгоревшего торгового центра
Глава МЧС Владимир Пучков поручил подготовить проектное решение по сносуПодробнее
 Москва пообещала ответить на высылку дипломатов из Европы и СШАМосква пообещала ответить на высылку дипломатов из Европы и США
Этот недружественный шаг не пройдет бесследно, пообещали на Смоленской площадиПодробнее
 Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в КемеровеСотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерове
Пожарные выходы комплекса были заблокированыПодробнее
Умер Сергей МавродиУмер Сергей Мавроди
Основатель "МММ" был обнаружен прохожими без сознания на одной из троллейбусных остановокПодробнее
 Генпрокуратура поручила проверить все развлекательные центры в странеГенпрокуратура поручила проверить все развлекательные центры в стране
После пожара в Кемерове особое внимание будет обращено на соблюдение пожарной безопасностиПодробнее
 Крупнейшие пожары века в РоссииКрупнейшие пожары века в России
Пожар в торговом центре в Кемерово оказался на втором месте по числу жертв после пожара в "Хромой лошади"Подробнее
 Трехдневный траур объявлен в Кемеровской областиТрехдневный траур объявлен в Кемеровской области
По последним данным, в результате пожара в торговом центре в Кемерове погибли 64 человекаПодробнее
 Пожар в Кемерове: что известно на данный моментПожар в Кемерове: что известно на данный момент
Последние данные о жертвах, пострадавших и возможных причинах пожара в торговом центре "Зимняя вишня"Подробнее
 МЧС подтвердило гибель 64 человек в торговом центре в КемеровеМЧС подтвердило гибель 64 человек в торговом центре в Кемерове
Под завалами остаются тела погибшихПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 марта6 фото
26 марта
Фотохроника 26 марта
На месте пожара в Кемерове8 фото
26 марта
На месте пожара в Кемерове
Пожар в торговом центре в Кемерове6 фото
25 марта
Пожар в торговом центре в Кемерове
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в КемеровеВ миреСША выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в СиэтлеВ РоссииПожар в Кемерове: что известно на данный моментВ РоссииУмер Сергей МавродиВ РоссииГенпрокуратура поручила проверить все развлекательные центры в странеВ РоссииТрехдневный траур объявлен в Кемеровской области

Каруана опередил Карякина на турнире претендентов

За тур до финиша турнира, победитель которого сразится за мировую корону с норвежцем Карлсеном, американец опережает россиянина на 0,5 балла Подробнее

При пожаре в центре Ростова-на-Дону никто не пострадал

Македония вышлет российского дипломата из-за "дела Скрипаля"

Белый дом заявил о готовности Трампа работать с Россией

Исландия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

Генконсульство РФ в Сиэтле заявило о прекращении работы

Высланным членам российской миссии при ООН предписали покинуть США до 2 апреля

В жилом доме в центре Ростова-на-Дону начался пожар

Мэй заявила об угрозе отравления ядовитым веществом в Солсбери 130 человек

Лондон признали крупнейшим финансовым центром мира

Лондон признали крупнейшим финансовым центром мираМосква поднялась в рейтинге на шесть строчек и заняла 83 место Подробнее

Венгрия вышлет российского дипломата в знак солидарности с Лондоном

Норвегия вышлет российского дипломата в связи с "делом Скрипаля"

Что произошло за день: понедельник, 26 марта

Трагедия в Кемерове, высылка дипломатов и смерть Мавроди Подробнее

Захарова упрекнула Запад в высылке дипломатов в день трагедии в Кемерове

Пожар в центре Грозного потушили

Самолет британских ВВС провел разведку у западных границ России

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

В центре Грозного загорелся многоэтажный жилой дом

В центре Грозного загорелся многоэтажный жилой домКрыша здания полностью охвачена огнем Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru