В исправительной колонии в Татарстане произошел пожар

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Причина пожара, произошедшего в исправительной колонии №8 города Альметьевска (Татарстан), и ущерб, причиненный огнем, будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Татарстану в пятницу.

По информации ведомства, возгорание произошло 25 мая в 18:30 по Москве на участке лесоцеха колонии.

"Площадь составила примерно 2 тыс. кв. метров. В настоящее время пожар локализован силами пожарных частей учреждения и города Альметьевска. Пострадавших нет", - говорится в пресс-релизе.