Квота для абитуриентов из Сирии в российских вузах увеличена до 500 человек

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия примет в государственные вузы на бюджетные отделения 500 абитуриентов из Сирии, сообщил журналистам представитель Россотрудничества Вадим Зайчиков.

"Еще несколько лет назад квота для Сирии составляла 200 мест, в прошлом году она была увеличена до 455 мест, в этом поступить смогут 500 человек. Боевые действия в Сирии заканчиваются и сейчас важно подготовить национальные кадры для восстановления экономики страны. Также мы планируем подготовить из числа этих абитуриентов 50 филологов и учителей русского языка, которые вернутся в Сирию и будут преподавать русский язык", - сказал В.Зайчиков.

Отбор будущих студентов проводился в два этапа. На первом этапе оценивался средний бал школьного аттестата, на втором с кандидатами на поступление проводится собеседование. Всего заявки на поступление подали 2 тыс. 60 человек. Прошедшие отбор студенты смогут выбрать для обучения любой государственный вуз России, имеющий лицензию на обучение иностранных студентов.