Красноярский бизнесмен стал фигурантом дела о контрабанде леса на 100 млн рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сибирское линейное управление МВД России по материалам красноярской таможни возбудило три уголовных дела о незаконной рубке и контрабанде леса из России за границу.

"Предприниматель из Богучанского района Красноярского края по подложным документам организовал незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации и таможенную границу Таможенного союза в одно из государств Восточной Азии более 20 тыс. куб. метров российского леса общей стоимостью около 100 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, красноярские полицейские установили, что подозреваемый является владельцем лесозаготовительной организации, которая незаконно вырубила в Кежемском районе свыше 4 тыс. кубометров сосны и лиственницы, материальный ущерб превысил 49,5 млн рублей.

В отношении 48-летнего предпринимателя возбудили уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение за границу Российской федерации стратегически важных товаров и ресурсов), а также по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).