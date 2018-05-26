При крушении легкомоторного самолета под Рязанью погиб пилот

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет "Бекас" потерпел крушение под Рязанью, организована доследственная проверка, сообщает "Интерфаксу" представитель Московского Следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская в субботу.

"Организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета в Ухоловском районе Рязанской области. По предварительным данным, сегодня, примерно в 20 часов 40 минут, при проведении агрохимических работ потерпел крушение легкомоторный самолет марки "Бекас", - сообщила она.

В региональном МЧС "Интерфаксу" уточнили, что самолет разбился в районе населенного пункта Кобылино, по словам собеседника агентства, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 20.55. "На борту находится только летчик. При крушении самолета он погиб", - рассказал он.

В настоящее время на месте крушения самолета работают эксперты Следственного управления на транспорте СКР и представители экстренных служб. Причины аварии устанавливаются.