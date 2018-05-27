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Прокуратура организовала проверку по факту аварии на якутской ГРЭС-2

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Якутии организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии, в результате которого без электричества осталась часть потребителей Якутска, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

Первый заместитель прокурора республики направил требование в управление Ростехнадзора о проведении проверки исполнения законодательства об электроэнергетике. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

"Предварительно установлено, что причиной аварийного отключения явилась остановка ряда турбин на Якутской ГРЭС-2", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ПАО "Якутскэнерго", в воскресенье в 11:24 по местному времени на ЯГРЭС-2 из-за технологического нарушения в компрессорной инструментального воздуха произошла остановка генерирующего оборудования.

В целях восстановления энергоснабжения Якутска на ЯГРЭС запущена в работу ГТУ-7. Персонал ведет подготовку к запуску еще трех установок.

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Теги: Якутия
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