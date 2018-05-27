В России

Женщину с ребенком насмерть сбил поезд в Ростовской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Женщина с ребенком погибли, и еще один ребенок пострадал из-за наезда грузового поезда в Ростовской области.

"26 мая в 23:30 в дежурную часть Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в Красносулинском районе на станции Замчалово грузовым поездом были травмированы женщина и ее двое детей", - сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Погибшими оказались 35-летняя жительница Красносулинского района и ее 4-летний ребенок. Еще один ее ребенок 2015 года рождения госпитализирован в городскую больницу

По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Уголовное дело возбуждено Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ по факту гибели женщины с ребенком под колесами грузового поезда. "По версии следствия, 26 мая в 23:30, составом грузового поезда №3822 на станции Замчалово, были смертельно травмированы женщина и ее старший сын, второго мальчика доставили в травматологическое отделение центральной городской больницы города Шахты. Со слов машиниста, они хотели перебежать железнодорожное полотно прямо перед проходящим поездом. Машинист состава незамедлительно применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось", - сообщает Южное СУТ СК России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Теги: Ростовская область
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