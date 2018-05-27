Пропавший в Брянской области четырехлетний мальчик найден мертвым

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Тело четырехлетнего мальчика, пропавшего в селе Стечна Погарского района, обнаружено в воскресенье в выгребной яме на территории местной школы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Брянской области.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Его расследование продолжается. Следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка.

Как сообщалось, мальчик из многодетной семьи, живущей в частном доме возле леса и озера, пропал в четверг. В его поисках принимали участие сотрудники правоохранительных органов, водолазы, местные жители и добровольцы отряда "Лиза Алерт". Сестра мальчика предполагала, что он утонул.