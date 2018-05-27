Двух нетрезвых пассажиров сняли с авиарейса Минводы - Москва

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Полицейские вывели из самолета рейса Минеральные Воды - Москва двух пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

"В дежурную часть полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что борту рейса Минеральные Воды - Москва требуются помощь полицейских. Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что двум пассажирам, которые по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения, отказано в перелете", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, полицейские доставили нарушителей в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды для дальнейшей проверки. Ими оказались 35-летние жители Ставропольского края и Башкирии.

В отношении одного из граждан полицейские составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Со вторым пассажиром провели профилактическую беседу.