Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет разбился во Фроловском районе Волгоградской области, сообщил "Интерфаксу" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

"Сегодня около 22:00 поступило сообщении о том, что в Дудачинском сельском поселении Фроловского района разбился легкомоторный самолет, который после крушения загорелся", - сказал Корнаухов.

По его словам, по предварительным данным, пилот погиб. На место крушения выехала следственно-оперативная группа.

Руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов сообщил агентству, что крушение потерпел легкомоторный самолет СП-30. Самолет упал за пределами населенных пунктов