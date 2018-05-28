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Россия представит реактивные системы залпового огня нового поколения

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Новые российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) будут представлены в скором времени, сообщил "Интерфаксу" глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Что касается разработки новых изделий, то тут в каждом из наших дивизионов стоят свои задачи. Это новые системы залогового огня, это и "Тосочка", и "Земледелие". Достаточно много у нас работ (по линии РСЗО - ИФ), в ближайшее время вы о них узнаете", - сказал Лепин.

По его словам, перед концерном стоит много задач в рамках реализации новой Государственной программы вооружения 2018-2027.

"Задач у нас много стоит, в первую очередь - это выполнение гособоронзаказа, который увеличился кратно. Все усилия прикладываем для этого, чтобы нарастить мощности, развить кооперацию и выполнить оборонный заказ", - отметил Лепин.

"Мы начали достаточно серьезно сейчас заниматься вопросами разработки боеприпасов артиллерийских и танковых выстрелов. Здесь не за горами будут новые работы, которые до конца года уже завершим", - заявил глава "Техмаша"

Согласно открытым данным, анонсируемая главой "Техмаша" система "Земледелие" предназначена для дистанционного минирования.

"Тосочка" - тяжелая огнеметная система, ее планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию уже в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" ранее заместитель гендиректора "Техмаша" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.

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Теги: Техмаш, РСЗО
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