Министр экономики, торговли и промышленности Японии посетит Дальний Восток

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие экономического сотрудничества с Россией, посетит Дальний Восток летом этого года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития в понедельник.

"Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ на Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в 2017 году товарооборот между Японией и российским Дальним Востоком по сравнению с предыдущим годом вырос на 3,9% и составил 5,3 млрд долларов.

В макрорегионе в активной стадии реализации находятся семь проектов с участием японских инвестиций общим объемом 215 млн долларов. Вместе с тем потенциал сотрудничества между дальневосточными территориями и Японией выше в разы.

"На Петербургском международном форуме с крупнейшей японской компанией "Соджиц Корпорейшн" подписано соглашение о создании современного производства в сфере растениеводства в ТОР "Михайловский" в Приморском крае", - отмечается в сообщении.

Япония также может стать надежным партнером России в вопросах сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни россиян.

В мае этого года во Владивостоке открылся центр для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и восстановления после инсультов, в следующем году планируется открыть бальнеологическую лечебницу на Сахалине, в рамках территории опережающего развития "Горный воздух".

"Японский бизнес не пришел бы в Россию, если бы не было уверенности, что здесь возможно реализовать проекты", - цитирует пресс-служба слова японского премьер-министра.

Ранее сообщалось, что для поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России создана совместная русско-японская компания, которая уже приступила к рассмотрению первых заявок от инвесторов.