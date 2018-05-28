Один человек погиб при столкновении судна с лодкой в Японском море

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рыболовное судно "Санширо Мару" (флаг РФ, порт приписки Холмск) у берегов Приморья столкнулось с моторной лодкой, в результате погиб один человек.

"В воскресенье в Японском море в 4 милях от поселка Великая Кема в условиях ограниченной видимости рыболовное судно "Санширо Мару" столкнулось с моторной пластиковой лодкой. В результате лодка затонула",- сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Федерального государственного бюджетного учреждения Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики Николай Пирожков.

Экипаж рыболовного судна поднял на борт двух человек с затонувшей лодки, также поднято тело одного погибшего. Всего на затонувшей лодке находилось три человека.

Рыболовное судно прибыло в приморский порт Пластун, проводится расследование аварии.