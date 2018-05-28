Минэкономразвития анонсировало автоматическое предоставление госуслуг

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следующим этапом развития госуслуг должно стать оказание их в проактивном режиме, когда отдельные услуги будут предоставляться автоматически, без специального заявления от гражданина, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра экономического развития Савва Шипов.

"Например, с рождением ребенка должны быть автоматически в проактивном режиме предоставлены те услуги, которые положены. Ясно, что по каким-то услугам заявления останутся, но мы должны максимально сделать так, чтобы услуги перестали оказываться в заявительном порядке", - сказал он.

Сроки внедрения проактивного режима зависят от того, когда будет обеспечена юридическая значимость данных, которые содержаться в реестрах.

"Сейчас юридическое значение имеет бумага, а мы должны сделать так, чтобы его имели записи в (электронном - ИФ) реестре. Тогда государство на основе записей в этих реестрах может оказывать госуслуги фактически без человеческого участия", - сказал Шипов.

В этом случае при достижении человеком определенного возраста, например, реестр автоматически сможет запускать процедуру выдачи нового паспорта. При этом будут автоматически собираться данные из других баз, также имеющих юридическую значимость, и сразу выпускаться паспорт.

"Сейчас наша задача сделать так, чтобы каждое ведомство поставило для себя стратегическую цель - перейти к этим юридически значимым данным и затем внедрить алгоритмы, которые будут эти данные собирать", - сказал Шипов, отметив, что полное решение этой масштабной задачи займет около 6 лет.

В настоящее время в регионах ведется также работа по внедрению услуг "по жизненной ситуации". Оказание услуг по принципу жизненной ситуации означает, что, например, когда в семье рождается ребенок, родители могут подать одно заявление сразу на несколько услуг: оформить свидетельство о рождении, материнский капитал, прописать ребенка в квартире и так далее. Пока на каждую услугу необходимо отдельное заявление.

Удовлетворенность граждан России качеством оказываемых им государственных услуг в последние 5-6 лет заметно выросла за счет, прежде всего, развития сети МФЦ. По данным публичной системы "Ваш контроль" , по итогам 2017 г. удовлетворенность граждан качеством оказываемых им в МФЦ услуг (то есть доля оценок "хорошо" и "отлично") превысила 97,5%.