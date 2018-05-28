Леонид Горнин назначен первым замминистра финансов РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Замминистра финансов РФ Леонид Горнин повышен до первого заместителя, следует из распоряжения от 25 мая, опубликованного на сайте правительства.

До сих пор у Антона Силуанова, как и других федеральных министров, был один первый заместитель - Татьяна Нестеренко. В новом составе правительства Силуанов не только министр, но и первый вице-премьер.

Горнин был назначен замминистра финансов в сентябре 2012 года. В должности первого замминистра он продолжит курировать межбюджетные отношения и бюджетную политику в сфере гособоронзаказа. Ранее этот блок вопросов в должности замминистра курировал Силуанов.