Суд поддержал застройщика в споре с мэрией Уфы по расселению горожан

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования ООО "Стройинвест" (Уфа) о расторжении договора с администрацией Уфы по развитию городской территории для расселения горожан и о взыскании убытков, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Согласно резолютивной части решения суда, опубликованного 26 мая, мэрии предстоит выплатить истцу 169,637 млн рублей, в том числе 82 млн рублей реального ущерба, 87,6 млн рублей упущенной выгоды, 120 тыс. рублей расходов по экспертизе, 200 тыс. рублей госпошлины.

Как сообщалось, разногласия между сторонами возникли по поводу размера убытков в виде упущенной выгоды - разницы между суммой затрат истца на реализацию проекта и суммой, которую он должен был получить при продаже жилья.

Первоначально застройщик намеревался взыскать с мэрии 2,057 млрд рублей, в том числе 80,265 млн рублей убытков и 1,977 млрд рублей упущенной выгоды. Учитывая то, что доходы бюджета Уфы в 2018 году прогнозировались в объеме 20,268 млрд рублей, сумма требований была эквивалентной 1/10 городского бюджета. Позднее истец сократил размер претензий до 169,6 млн рублей.

Снос и расселение ветхого и аварийного жилья в Уфе осуществлялся в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется, что за период реализации программы в городе будут расселены 330 аварийных жилых домов, в которых проживает 12,381 тыс. граждан.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Стройинвест" учреждено в Уфе в 2014 году, осуществляет разработку гравийных и песчаных карьеров, добычу глины и каолина. Владельцем компании является ее директор Наиль Ганеев.