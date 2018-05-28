Суд снял арест с имущества однофамильца экс-вице-премьера Дагестана

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник отменил обеспечительные меры, наложенные на Резвана Юсуфова - однофамильца бывшего заместителя главы правительства Дагестана, экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

"Суд снял арест с имущества однофамильца, но имущество родственников оставил под арестом", - сказал в понедельник "Интерфаксу" адвокат Юсуфова Дагир Хасавов.

По словам защитника, суд проигнорировал представленные адвокатом доказательства, свидетельствующие о законности приобретения арестованного имущества.

"Например, квартира дочери была выдана ей правительством республики как молодому специалисту, старший брат начал строить дом, когда Раюдин еще учился, а еще одна квартира приобретена на материнский капитал. Что тут криминального? Все доказательства мы предоставили сегодня суду, но они были проигнорированы", - сказал Хасавов.

Адвокат отметил, что продолжит добиваться отмены ареста на имущество родственников своего подзащитного в кассационной инстанции, а также обратиться в Европейский суд по правам человека.

"В кассацию я не верю, поэтому, как только получу на руки полный текст сегодняшнего постановления, начну готовить жалобу в ЕСПЧ. На лицо нарушение Конвенции (по защите прав человека и основных свобод - ИФ) по двум статьям - произвольное ограничение имущественных прав и отсутствие беспристрастного суда", - резюмировал Хасавов.

В своей жалобе Хасавов указывал, что суд в нарушение закона арестовал имущество не только членов семьи Юсуфова, но и людей, не имеющих с ним родственной связи.

Так, было арестовано имущество его однофамильца Резвана Юсуфова, который является сыном бывшего водителя, работавшего в гараже правительства республики. Кроме того, арестованы два жилых помещения и два земельных участка, принадлежащих матери супруги одного из сыновей экс-министра.

Бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его бывшие заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и экс-министр образования и науки Дагестана Шахобас Шахов были задержаны в начале февраля в Махачкале в ходе масштабной операции правоохранительных органов. В тот же день их доставили в Москву, где позже суд санкционировал их арест.

Бывшим чиновникам инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей. Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). А.Гамидову также инкриминируется часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) с ущербом, якобы нанесенным бюджету Дагестана, в 1,3 млрд рублей. Никто из обвиняемых вину не признает.

Как сообщила ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, по ходатайству следователя обеспечительный арест также наложен на 100 тыс. рублей, находящихся на банковском счёте Р.Юсуфова, на 500 тыс. рублей и на жилое помещение и нежилое здание, принадлежащие Гамидову, на более 100 тыс. рублей Исаева, а также на 700 тыс. рублей на счету Шахова.