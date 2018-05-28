Косачев заявил об аннулировании его визы в США

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США после внесения в санкционный список главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева аннулировали его визу для участия в мероприятиях ООН на территории США.

"После того как я был включен в санкционные списки США в начале апреля, через две недели Госдепартамент США аннулировал действовавшую и имевшуюся в моем паспорте годовую визу для участия в мероприятиях ООН на территории США", - сказал Косачев на заседании комитета в понедельник.

По его словам, это была специфическая американская виза с грифом UN (ООН).

"Эта виза была аннулирована, что не позволило мне принять участие в заседании Генассамблеи ООН 22 мая, неделю назад", - сообщил сенатор.

6 апреля структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций (OFAC), опубликовала "черный список" из 38 человек, в том числе, семи бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих. Под санкции попал и Косачев.