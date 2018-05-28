Российский детский фонд 1 июня устроит праздник для 11 тысяч инвалидов и детей-сирот

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский детский фонд 1 июня в Международный день защиты детей устроит в Москве праздник для 11 тысяч детей-сирот, инвалидов, детей из

социально незащищенных семей.

В этот день 18 московских театров бесплатно покажут детям из России и ближнего зарубежья спектакли, а Большой театр пригласит их на оперу "История Кая и Герды". Приехавших из дальних регионов и стран СНГ на праздник детей также покатают на теплоходе, поведут в Кремль, зоопарк и музей Космонавтики.

Всего, сообщили в Российском детском фонде, более 100 тысяч детей по стране в этот день примут участие в праздничных мероприятиях и получат подарки.