Двое мужчин погибли во время пожара в охотничьей избушке в ХМАО

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку в связи с гибелью двух человек во время пожара на территории родовых угодий в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР в понедельник.

По данным ведомства, пожар произошел в ночь на 27 мая в 100 километрах от Ханты-Мансийска на территории родовых угодий в Ханты-Мансийском районе.

"В результате сгорели несколько строений, в том числе охотничья избушка, где были обнаружены человеческие останки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибшими являются двое мужчин, которые арендовали избушку для охоты.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.