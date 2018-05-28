Бывший сотрудник администрации Самары получил 5 лет колонии за поборы с детсадов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Советский районный суд Самары вынес обвинительный приговор бывшему консультанту департамента образования администрации областного центра по делу о поборах с детсадов, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области в понедельник.

Экс-чиновнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд оштрафовал его на 5 млн рублей.

По информации надзорного ведомства, консультант отдела дошкольного образования вместе с коллегой в течение пяти лет ежемесячно получал взятки от заведующих семи детсадов. Общая сумма полученных с 2013 по 2017 годы взяток превысила 1 млн рублей.

"За полученное вознаграждение муниципальные служащие оказывали руководителям образовательных учреждений попустительство по службе, предупреждали о предстоящих проверках, способствовали непривлечению их к дисциплинарной ответственности в случае выявления нарушений", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, судом установлено, что фигуранты фиктивно устроили на работу в шесть детсадов своих знакомых.

"Начисленную несуществующим работникам заработную плату, общая сумма которой составила свыше 1 млн 400 тыс. рублей, они похитили", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, с вымогательством взятки).

Следствие в отношении второго фигуранта приостановлено в связи с его болезнью.