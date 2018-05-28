Утечка серной кислоты произошла на железнодорожной станции в Пскове из-за жары

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Утечка серной кислоты произошла в понедельник на железнодорожной станции "Псков-Товарный". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 13.50 по Москве от начальника караула пожарного поезда поступило сообщение о том, что на станции в цистерне емкостью 60 тонн, следовавшей по маршруту Новополоцк - Новгород, обнаружена утечка серной кислоты из-под захлопного клапана", - отметил собеседник агентства.

К месту были направлены необходимые силы и средства МЧС, "Экоспас" и поисково-спасательный отряд Пскова. По прибытию было установлено, что утечка происходит из-за высокой температуры. Для охлаждения цистерны проложены магистральные линии и поданы два ствола Б, работает два звена в защитных костюмах.

Поезд находится на втором пути станции "Псков-Товарный", задержки в движении не предвидится.